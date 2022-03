EDULUGU ⟩ Võimatu missioon: eestlased toimetasid ultramoodsa välihaigla Ukrainasse

Leping Kaitseinvesteeringute Keskuse ja Saksamaa kaitseministeeriumi vahel Ukrainale välihaigla ehitamiseks sõlmiti mullu suvel. Eesti riigi tellimusel hakkasid välihaiglat ehitama AS Semetron ja Maru. Selle maksumuse, 5,3 miljonit eurot, rahastas Saksamaa. Eesti ja Saksamaa ühisprojektina valminud välihaigla sümboolsed võtmed anti üle juba veebruari alguses. Välihaiglal on Põlva haigla võimekus ja tasemelt saab seal Põhja-Regionaalhaigla normidele vastavaid operatsioone teha. Ülim mobiilsus võimaldab haigla üles panna ja maha võtta tunniga, et uude kohta edasi liikuda.