IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venelaste fookuses on Donbassi rinne

Samal ajal on ukrainlased ilmselt suutnud deblokeerida Sumõ linna, kuna vabastatud on Ohtõrkast põhjas asuv Trostjanetsi asula, kus mitu viimast päeva toimusid tulised lahingud ning mitu asulat sellest omakorda oblasti keskuse suunal.

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmetel on järgmised - ründajaid ligi 16 400 (+300), tanke 575 (+14), soomukeid 1640 (+15), suurtükke 293 (+2), raketiheitjaid 91 (+1), õhutõrjesüsteeme 51 (+2), lennukeid 117 (+2), helikoptereid 127 (+2), laevu-kaatreid 7 (+2).

1) Venemaa jätkab raketilöökidega Lääne-Ukraina oblastitesse. Tabamusi on saanud peamiselt kütusehoidlad. Oli ka teateid mitmete rakettide ja droonide allatulistamisest Ukraina õhutõrje poolt, kuid sihtmärgini jõudvad raketid tekitavad siiski märkimisväärset kahju. Need uudised on ka parimaks tõestuseks, miks on Ukrainale tarvis tõhusat õhu- ja raketikaitset. Raketilöögid ja suurtükituli on praeguseks peamised vahendid, millega venelased saavad end välja elada, olukorras, kus nende maismaaoperatsioon on lootusetult kinni kiilunud.

Foto: Igor Taro

2) Kiievi loodeosast oli teateid rohketest tulelöökidest Ukraina positsioonide taga olevatele küladele. Irpenis on jätkuvalt olemas okupantide üksuseid. Möödunud päeva seisuga ei ole kaugeltki põhjust kõnelda sellest, et sealsed okupatsioonijõud hakkaksid alla andma või loobuksid plaanist ohustada Ukraina pealinna. Valgevene piirilt üritatakse tuua lisajõude. Suur välilaager on korraldatud Tšernobõli tuumajaama piirkonnas - arvatavasti seetõttu, et ukrainlased ei raatsi suure tõenäosusega anda sinna tulelööki õhust ja veel vähem kaartuld. Kui Vene okupandid kaevavad end Tšernobõli piirkonnas maasse, riskivad nad tagajärgedega kiirituse tõttu. 1986. a. avarii järel on pinnas saastunud ja üldiselt ei lubata seal ekskursioonil käies isegi kuluheina sisse minna. Okupantide tegevuse järel puhkes seal ka maastikupõlenguid. Tõepoolest võib kaasneva ohu tõttu tuumaelektrijaamade ümber toimetavad vene sõjaväelasi võrrelda granaadiga mängiva ahviga - olukord tundub põnev, kuid ohust pole elementaarset arusaamist ning kaasnevad tagajärjed võivad olla tõsised ka endale.

3) Brovarõ kandis polnud võrreldes eilsega tõsisemaid muutusi - okupatsioonijõud on Ida poole surutud, linna servas asuvat asulat on pommitatud. Vene armee olla üritanud seal tagasi pressida, kuid tulutult.

4) Tšernigivi linn on endiselt operatiiv-piiramise all. Isegi kui vene okupatsioonijõud ei kontrolli füüsilise kohalolekuga kõiki teid, on hiljutise Desna jõe silla õhkimine muutnud linnast lahkumise äärmiselt keeruliseks. Ei suudeta evakueerida raskelt haavatuid, kes vajaksid meditsiiniabi pealinnas.

Vene okupandid on sisenenud Slavutitši linna, kus elavad peamiselt Tšernobõli elektrijaama teenindavad inimesed. Rahvas tuli seepeale tänavatele ukrainameelse miitinguga. Ahvid tulistasid rahumeelseid elanikke, kaks inimest said haavata. Seejärel lahkus see šarikovide kamp oma tankidega taas linnast välja ning jäid sissesõitusid blokeerima.

Tšernigivi aluse Nižini asula kaitseliinist Idas võivad Konotopi piirkonnas toimuda samuti lahingud. Konotop ise jäi vene okupantide poolt võtmata. Võimalik, et jätkatakse sealgi piirkonna okupatsioonisaastast desinfitseerimisoperatsiooni.