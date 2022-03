Kaljulaid Signe Riisalole: sõjapõgenike majutamine vajab lahendusi, mitte vastutuse omavalitsuste kaela lükkamist

«Mulle on sügavalt mõistetamatu, kuidas saab riik oma ametlikes teabekanalites, mida hetkel kasutavad tuhanded sõja eest põgenevad inimesed, lakooniliselt väita, et omavalitsused lahendavad inimeste majutusmured ja seda Eestisse saabumise järgselt kuu aja jooksul,» märkis Kaljulaid.

See lubadus ei ole tema sõnul kuidagi kooskõlas tõsiasjadega: ühelt poolt on Eestisse juba jõudnud mitukümmend tuhat sõja eest põgenenud inimest, teisalt on hetkel üle Eesti suurusjärgus 1200-1600 eluaset, mida välja üüritake ning omavalitsustel napib vabu eluruume. «Näiteks Tallinna linnal on ametliku info kohaselt hetkel vaid viis asustamata eluruumi. Lisaks vajavad ka kohalikud elanikud sotsiaalsetel põhjustel linna elamispinda ning omavalitsustel on seadusest tulenev kohustus see neile vajadusel tagada,» ütles Kaljulaid.