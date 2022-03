Eesti 200: Ukraina lapsed tuleb lähimasse eestikeelsesse kooli suunata

Eesti 200 juhi Kristina Kallase sõnul on otsus ajakriitiline, kuna Eestisse on juba saabunud suur hulk Ukraina sõjapõgenike lapsi, kes peavad valima eesti- või vene õppekeelega koolide vahel ning suurendavad sellega veelgi rohkem pikaaegset segregeeritust Eesti ühiskonnas.

Seadusemuudatus on aluseks ühtsele Eesti koolisüsteemile üleminekul, kus ei jagata lapsi emakeele alusel enam erinevatesse koolidesse. Eesti 200 juhatuse ettepanekus seisab, et Eesti kool, kus õpe toimub valdavas enamuses eesti keeles, peab pikas plaanis olema õppekohaks kõigile Eestis elavatele lastele. Õppekavad võivad koolis olla erinevad sõltuvalt laste emakeelest ja vajadusest toetada nii emakeele arengut kui ka eesti keele oskuse arengut. Piirkondades nagu Ida-Virumaa, kus eestikeelne kool on vähemuskool, tuleks aga lapsed suunata keelekümbluskooli.