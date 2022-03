FOTOD ⟩ Tallinnas Pronksi tänaval võeti maha üle 20 puu

«Linnaruumi ümberkujundamisel on esimene eelistus säilitada muidugi olemasolev haljastus. Paraku ei ole alati võimalik seda teha - kui remondi käigus tuleb välja vahetata kogu maa-alune osa ning rohelus on asfaldilintide vahele kitsaks ribaks surutud on mõistlik luua uus haljastus. Uuenenud tänav annab kõrghaljastusele rohkem ruumi ja meeldivama kasvukeskkonna – tänavat hakkab kaunistama tee mõlemale küljele istutatav puudeallee. Vabandame ebamugavuste pärast ja loodame mõistvale suhtumisele! Kindlasti on uuest ja rohelisemast tänavast rõõmu kõikidele,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm (Keskerakond) enne töid.