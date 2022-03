Korruptsioonikomisjon viib Repinski juhtumi politseisse

Komisjon kohtus täna kell 11 toimunud istungil Repinskiga.

«Meie pole uurimisasutus ja me ei saa kinnitada ega ümber lükata mitmeid asjaolusid, mis meedias on olnud. Pärast kohtumist Repinski endaga jäid õhku mitmed küsimused. Et kahtlused lõpetada ja asjale punkt panna, pöördume politseisse, et nemad oma meetodeid ja võimalusi kasutades otsustaksid, kas see väärib uurimist, ning kui väärib uurimist, kas on midagi valesti,» avaldas Odinets.

Repinski oli tänasel istungil kohal, vastas küsimustele pikalt ja põhjalikult, kuid mitte kõigi küsimuste puhul piisavalt ammendavalt, et kahtlusi eemale peletada. Mis küsimuste puhul kahtlused üles jäid?

«Ikkagi mitme paagiga kütuse tankimine, korterilepinguga seotud asjaolud – väidetavalt aeti korteri hinda üles, kasutades teatud teenused, mis sellega kaasas käivad, aga teenustest endas ei ole lepingus endas midagi kirjas. Või näiteks see, et lepingu eest on makstud kogu lepinguperioodi kohta ette kogu summa ja sularahas,» loetles Odinets.