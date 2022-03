Trussi sõnul tuleb võimalikku leppesse Ukrainas suhtuda ettevaatusega

«Putin tuli lihtsalt tagasi ja tahtis rohkem. Seetõttu ei saa me lubada, et ta võidab sellest kohutavast agressioonist,» ütles Truss parlamendis kõneledes.

«Selle asemel peame tagama, et mistahes tulevased kõnelused ei lõppeks Ukraina niiöelda mahamüümisega ja peavad sisaldama meetmeid agressiooni ohjeldamiseks. Peame tagama, et Putin ei saaks enam kunagi nii käituda,» rääkis välisminister.

Istanbuli kõnelused peaksid näitama, kas tagasilöögid lahinguväljal on muutnud Moskva nõudmised mõõdukamaks. Moskva on olnud sunnitud loobuma katsetest vallutada pealinn Kiiev ning keskendub nüüd kindral Sergei Rudskoi sõnul «peaeesmärgile» saavutada kontroll Donbassi üle.

Truss ütles juba nädalavahetusel, et Ühendkuningriigi sanktsioone, mis kehtestati Venemaale pärast sissetungi Ukrainasse, võidakse tühistada ainult siis, kui Moskva pühendub täielikule relvarahule ja viib oma väed Ukrainast välja.

«Sanktsioonid peaksid lõppema ainult täieliku relvarahu ja (vägede) lahkumisega, aga ka kohustusega, et mingit agressiooni enam ei toimu. Samuti on võimalus sanktsioone uuesti kehtestada,» ütles Truss intervjuus ajalehele Sunday Telegraph.

London on kehtestanud sanktsioonid rohkem kui tuhande Vene ja Valgevene kodanikule ja firmale.

Briti välisministri sõnul on Venemaa allkirjastanud mitu kokkulepet, mis on hiljem täitmata jäetud. Sellisel korral on vaja «kõvasid hoobasid».