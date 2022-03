Korraldajad jätavad Surematu polgu marsi Tallinnas ja Sillamäel ära

Üks Surematu rügemendi Tallinnas korraldajaid Andrei Gontšarov kinnitas venekeelsele Postimehele , et marssi ärajätmise otsuse võtsid vastu korraldajad ise.

Surematu polgu marsi korraldaja Sillamäel Oleg Kultajev kinnitas, et sel aastal ei toimu marssi ka Sillamäel.

«Surematu polgu marss jääb sel aastal ära, kuna ei suudeta tagada selles osalejate turvalisust. Olukord on väga pingeline, inimesi sureb Ukrainas mõlemal poolel, Eestisse saabus mitukümmend tuhat põgenikku Ukrainast ning sellistel tingimustel oleks ürituse korraldamine hullus ja põhjendamatu risk sellel osalejatele,» ütles Kultajev.

Üks Narva Surematu polgu marsi korraldajatest Larissa Oleinina ütles, et piirilinnas pole veel otsuseid langetatud.

«Ma ei oska veel midagi öelda, me pole veel organisatsioonidega kohtunud. Kohtumine toimub sel nädalal. Meil on ideid, kuid kõik peab jääma seaduse ja hea tava piiridesse,» ütles ta.

Poliitikud on arutanud võimalust tänavu Surematu polgu marss ära keelata. Isamaa algatas riigikogus eelnõu, mis keelab avalikes kohtades kasutada sümboolikat, mis otseselt või kaudselt toetavad Venemaa agressiooni Ukrainas.

Surematu polk on Venemaal alanud liikumine, millega venelased mälestasid Teises maailmasõjas langenud esivanemaid, kuid mõned aastad tagasi võtsid Venemaa võimud selle korraldamise üle ning nüüd on see Kremli ametliku ideoloogia teenistuses.