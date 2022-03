FOTO ⟩ Kaitseinvesteeringute keskus annab põgenike käsutusse üle saja korteri

«Oleme toetanud Ukrainat sõjaliste vahenditega ning nüüd toetame Ukrainast tulnud sõjapõgenikke ka Eestimaal, andes 110 korterit nende majutamiseks,» lausus kaitseminister Kalle Laanet (RE). «Need inimesed on pidanud lahkuma oma kodumaalt sõja tõttu ning püüame luua võimalikult head tingimused, et põgenikel oleks peavari, kuniks nad seda vajavad.»

Pilv märkis, et RKIK on panustanud korterite esmasesse valmisseadmisesse mitukümmend tuhat eurot ning plaanis on kasutada ka Eesti elanike annetatud esemeid.

RKIKi kommunikatsioonijuht Maria Tiidus selgitas Postimehele, et keskus ei üüri pindasid sõjapõgenikele välja, vaid annab need tähtaegsesse kasutusse. «Esimene kokkulepe on üheks aastaks, seda saame vajadusel pikendada. Esitame kommunaalteenuste eest arve kord kuus otse sotsiaalministeeriumile või sotsiaalkindlustusametile (see pole veel otsustatud), kes aitab eluasemena kasutuses oleva kinnisvara täiendava kulu meile hüvitada,» selgitas Tiidus.