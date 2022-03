FOTO ⟩ Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus annab põgenikele üle 100 korteri

RKIK kohandab vajadustele vastavalt oma Tallinnas paiknevat kinnisvara, et juba sel nädalal saaksid neisse sisse kolida esimesed Ukraina sõjapõgenikud.

Esimeses etapis antakse sõjapõgenike käsutusse 44 korterit. Varasemalt tegevväelaste majutamiseks mõeldud hoones on tänaseks koostöös Sotsiaalkindlustusametiga valmis seatud 116 voodikohta.

«Oleme toetanud Ukrainat sõjaliste vahenditega ning nüüd toetame Ukrainast tulnud sõjapõgenikke ka Eestimaal, andes 110 korterit nende majutamiseks,» lausus kaitseminister Kalle Laanet (RE). «Need inimesed on pidanud lahkuma oma kodumaalt sõja tõttu ning püüame luua võimalikult head tingimused, et põgenikel oleks peavari kuniks nad seda vajavad.»

Tühjalt seisnud korterid on nüüdseks varustatud uute madratsite, tekkide, patjade ja voodipesuga. «Soetasime neisse ka suure koguse esmatarbekaupu – alates tualettpaberist ja lõpetades hambapastaga. Selle nädala lõpus jõuab kohale ka kodutehnika - kõik korterid saavad varustatud külmkappide, pesumasinate ja loomulikult ka elektripliitidega,» kirjeldas RKIKi Põhja taristuportfelli haldusjuhi Siim Pilv.

Teises järgus saavad Ukraina põgenikud enda kasutusse 66 korterit, kus on kokku olemas 160 magamiskohta ja tööd nende valmisseadmisega käivad.

Siim Pilv märkis, et RKIK on omalt poolt panustanud korterite esmasesse valmisseadmisesse mitukümmend tuhat eurot ning plaanis on kasutada ka Eesti elanike annetatud esemeid.