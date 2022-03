KVALITEETMINUTID ⟩ Kuidas surmaks valmistuda?

Rohtla muljetas, et ajakiri 60+ tõstatab selle teema vähemalt kord aastas eri rakursside alt, sest inimesed väga tahavad surmateemadest lugeda. Näiteks on nad rääkinud Jaani kiriku õpetaja Jaan Tammsaluga eesti matusekultuurist või kirjutanud sellest, et on tark juba enne oma matuseid lähedastele matusesoovidest teada anda.

Mõni lugeja on artiklid ka ära märkinud ja kõrvale pannud, et anda lastele ja lastelastele lugeda. Niimoodi saab lähedastega surma teemal vestlust alustada. «Surmaga seonduv on tõepoolest väga eripalgeline, väga paljude inimeste seas tekitab erinevaid tundeid,» sõnas Rohtla. «Aga samas nagu minu vanaema ütles, et ta ei tea kedagi, kes on maa peale jäänud.»

Tambaum jutustas, et ta loeb Tallinna ülikoolis juba aastaid haridusgerontoloogia kursust, mille praktilise töö üks kolmest valikust on matuse planeerimine või surmakohviku läbiviimine. «Mida aasta edasi, seda rohkem on neid, kes seda valivad,» märkis Tambaum. «Võin öelda, et 100 protsenti kõik asjaosalised – nii üliõpilased kui need, kellega nad on vestelnud –, 100 protsenti on üdini rahul, et sai räägitud.»

Saates arutati läbi: