Yandexi takso võib saada kohustuse jagada klientide andmeid FSBga

RIA Novosti teatas viitega väljaandele RBK, et eelnõu järgi peavad taksofirmad, kellel on olemas nutitelefoni rakendus, pakkuma FSB-le, automatiseeritud juurdepääsu oma infosüsteemidele ja andmetele.

RBK andmetel on eelnõu juba kooskõlastanud justiitsministeerium, tööministeerium, rahandusministeerium, majandusarengu ministeerium, tööstus- ja kaubandusministeerium, föderaalne maksuteenistus ja tervishoiuministeerium.

Yandex alustas Eestis tegevust 2018. aastal ja juba siis hoiatas kaitsepolitsei, et taksoäppi kasutades tuleb arvestada sellega, et rakenduse kaudu kogutud info läheb Venemaa serveritesse. «Venemaa, kelle serveritesse info läheb, ei järgi Euroopa Liidus kehtivaid andmekaitse nõudeid ja põhimõtteid,» ütles kaitsepolitsei toonane büroojuht Andres Kahar 2018. aastal Postimehele.

Leedu riiklik küberkaitsekeskus hoiatas 2018. aastal inimesi Yandexi taksorakenduse kasutamise eest, märkides, et seda võidakse kasutada ebaseaduslikuks andmete kogumiseks ja hoiustamiseks.

Keskus teatas, et rakenduse nõue pääseda ligi mobiiltelefonil olevale informatsioonile võib luua tingimused isiklike andmete ebaseaduslikuks kogumiseks ja talletamiseks, seades ohtu inimeste privaatsuse.

Yandex on registreeritud Hollandis ja sellel on tütarfirmad Euroopas, Suurbritannias ning USAs. Valdav osa firma äritegevusest on aga Venemaal ja teistes Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) riikides.