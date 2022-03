Karis: NATO alaline kohalolek tuleks otsustada hiljemalt Madridis

Karis rõhutas, et NATO-ga liitumine on Balti riikide jaoks olnud väga oluline, kaitsealliansile pole alternatiivi.

«Eesti, Läti ja Leedu on NATO liikmed ja jäävad selleks. Liitlasvägede kohalolek Eestis meie julgeoleku tagamisel on praeguses Euroopa julgeolekuolukorras ülimalt tähtis, seda eriti lähiaastate perspektiivis,» ütles president Karis.

«Kõige hullem, mis võib juhtuda on see, et Venemaa agressioonist Ukraina vastu kujuneb pikaajaline külmutatud konflikt. See tähendaks, et miljonid inimesed ei saa koju tagasi pöörduda,» sõnas president Karis.