Haapsalu nostalgiapäevadel enam miilitsa- ega sõjaväevormi kanda ei tohi

Aastaid korraldatud Haapsalu Nostalgiapäevadel toimub näituseid, tantsuõhtuid ja paraade. Ühe nädalavahetuse vältel on linnapildis näha arvukalt nõukogude-aegseid sõidukeid, kiluleiba ja rosoljet pakkuvaid toidukohti, muu hulgas ka mundris inimesi ja punalippe.

Ürituse korraldaja Roman Sultangirejev sõnas Lääne Elule, et punalipud pole kunagi üritusel soositud olnud, kuid neid on aastatega vähemaks jäänud. Toonaste igapäevariietega moedemonstratsioon ja tehnikanäitus toimuvad olenemata uuest keelust siiski plaanipäraselt: «Meie elu oli selline,» ütles Sultangirejev. «Kes seda vene valitsust tahtis? Keegi ei tahtnud. See üritus ongi irve tolle aja süsteemi kohta,» selgitas ta.