Terviseamet: sel nädalal on oodata veidi alla 8000 nakatunu

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul lisandus eelmisel nädalal 9200 nakatunut ning võrreldes üle-eelmise nädalaga on registreeritud nakatunute arv 15 protsendi võrra langenud. «Senine kiire languse tempo on aeglustunud. Nakatamiskordaja R on tõusnud üle 0,8 ja püsib 0,83 piires,» sõnas Sepp.

Sepa sõnul on viimase 14 päeva haigestumus langustrendis kõikides maakondades, suurimat langust täheldati Põlvamaal. «Nädalaga on muutunud haigestunute vanuseline struktuur, suurenes noorte osakaal positiivsete hulgas,» selgitas Sepp ja lisas, et muutus võib osaliselt olla seotud kellaaja piirangu kaotamisega.

Eelmisel nädalal hospitaliseeriti ligi 350 inimest, hospitaliseerimiste arvus langust ei toimunud. Haiglaravi vajab veidi üle 320 inimese. Möödunud nädalal jagunesid Covid-19 tõttu hospitaliseeritud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 75, pooleli oleva kuuriga isikuid 1 ning lõpetatud kuuriga isikuid 46.

Prognoosi põhjal on järgmisel nädalal oodata haiglaravi langust alla 300, sest üle 60-aastaste nakatumine on langenud 27 protsenti. Viimase 10 päeva keskmine raskeloomulise Covid-19 hospitaliseeritute päevane arv on stabiilselt langenud.

Vaatamata sellele, et Covid-tõendi kontrollimise kohustus ja meelelahutusasutuste kella 23 sulgemispiirang kaotati kaks nädalat tagasi, ei ole olulist haigestumise kasvu veel täheldatud. «Terviseamet kutsub inimesi siiski ettevaatlikkusele, oleme veel kõrge nakkusohuga tasemel. Soovitame endiselt vältida rahvarohkeid üritusi ja kanda maski,» sõnas Sepp ja lisas, et liikvel on ka teised nakkushaigused, mistõttu tuleb kinni pidada hügieenireeglitest.

Grippi haigestumine on taas kasvamas

«Võimalik gripiviiruse mõju hospitaliseerimisele Grippi haigestunute arv on hakanud taas kasvama viimasel kahel järjestikusel nädalal vastavalt 40 ja 60 protsendi võrra. Väikest kasvu täheldati ka hospitaliseeritute hulgas,» märkis terviseamet oma ülevaates.

Hooaja algusest on täpsustatud andmetel hospitaliseeritud gripi tõttu 143 patsienti.