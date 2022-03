Kaja Kallas: 9. mail pole mingit põhjust korraldada rongkäike

Kallase sõnul on paljudel küsimus, mis saab Putini sümboolika kasutamisest 9. mail, ning selles osas tunnevad muret nii need, kelle emakeel on eestikeel, kui ka vene- ja ukrainakeelsed inimesed. «Peamine mure on see, et 9. maid võidakse ära kasutada provokatsioonideks. Ja on ka ühine soov, et seda ei juhtuks,» ütles Kallas.