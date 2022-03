Valitsus kaotab maskikohustuse, kui koroonaviiruse levik väheneb kollasele tasemele

Täna on Eestis koroonaviiruse leviku riskitase kõrge, sellele vastab riskimaatriksis oranž värv. Hommikuse seisuga on seitsme päeva keskmine nakatunute arv 1139,4 inimest ja seitsme päeva keskmine Covidi tõttu haiglaravi vajavate uute inimeste arv 32,3. Kollasele riskitasemele jõudmiseks peab keskmine nakatunute arv olema alla 1500 ja haiglaravi vajavate uute inimeste arv alla 30.

«Oleme korduvalt näinud, kui salakaval ja järjekindel see viirus on. Seepärast peame olema kindlad, et iga leevenduse jaoks on aeg tõesti küps,» ütles peaminister Kaja Kallas (RE).

«Teadusnõukoda soovitas, et maskikandmise kohustuse võib lõpetada, kui jõuame kollasele ehk keskmisele ohutasemele. Täna võtsimegi valitsusega vastu põhimõttelise otsuse seda teha. On tõenäoline, et võime kollasele tasemele jõuda juba järgmisel nädalal. Ka siis jääb soovitus rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis maski kanda, eriti riskirühmadel. Seni aga panen kõigile südamele, et palun olge ettevaatlikud ja kandke maski ning vaktsineerige. Koroonaviirus pole meie seast kuskile kadunud ja on endiselt nakkav.»