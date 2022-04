Sinitihased, kelle õrn laul kajab nüüd kõikjal, on pesaehitusega algust teinud. Mõnel agaramal linnukesel on pesakastis valmis juba pool karusamblapesa, mis vajab veel vaid pehme villaga soojustamist. Ka põldvarblasepaar on pesakastile silma peale pannud ja kuldnokk lõõritab kaseoksal kaaslast kutsudes.