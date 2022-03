Ukraina põllumajandusministeeriumi hinnangul on ohus pool viljasaagist

Ministeerium tõi välja, et pommitatud on nisupõlde, põllumehed läinud rindele ja tarneahelad rikutud.

«Ja see on optimistlik prognoos,» tõdes minister.

«Me teame, et Must meri ja Ukraina sadamad on võtmekomponendid teravilja ja toiduainete ekspordil mujale maailma. Seetõttu ei ole Venemaa Ukraina sadamate blokaad mitte ainult Ukraina mure, vaid see on suur mure kogu maailma inimestele, sest see toob kaasa toiduainete puuduse ja toiduainete hinnatõusu kogu maailmas,» ütles ta neljapäeval Brüsselis pressikonverentsil.