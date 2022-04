Trudeau ei soovi Putinit G20 kohtumisel näha

Trudeau ütles, et on jaganud oma seisukohta Indoneesia presidendi Joko Widodoga, kes võõrustab novembris suurte majandusriikide kohtumist.

«Ei saa ajada asju vanaviisi, kui Vladimir Putin istub lihtsalt laua taga ja teeskleb, et kõik on korras, sest pole korras ja see on tema süü,» lisas Trudeau.