Britid: Venemaa viib sõjaväelasi Gruusiast välja Ukrainasse sõdima

Briti kaitseministeeriumi hinnangul on väga ebatõenäoline, et Venemaa oleks ette plaaninud sel viisil täiendavaid vägesid koondada. Vägede ümberkorraldamine annab aimu ka sellest, kui ootamatud on olnud kaotused, mida Venemaa oma agressioonisõjas on kandunud.