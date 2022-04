UUS PLAAN ⟩ Kaitseliit panustab maakaitsesse 20 000 kaitsjaga

Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsleri Tiina Uudebergi sõnul on sõjaline riigikaitse saanud sellel aastal Eestis kaks erakorralist rahasüsti, esmalt jaanuaris valdavalt laskekooma ostmiseks ning eelmisel nädalal erinevate võimevaldkondade tugevdamiseks.

Jaanuari otsus laskemoona osas summas 340 miljonit eurot toob lisa kõikidesse kaitseväes kasutusel olevatesse relvaliikidesse ning Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kaudu on praeguseks ka kogu summa ulatuses tarned lepingutes, selgitas Uudeberg.

Ta lisas, et kogu varustus ei laeku kohe, vaid ajaperioodi jooksul aastani 2025, põhiosa siiski aastaks 2024 või juba järgmiseks aastaks. «Tänastes turutingimustes on see hea tempo,» ütles Uudeberg.

Märtsikuine otsus tõi sõjalisele riigkaitsele juurde 476 miljonit eurot. See katab lühimaaõhutõrjevahendite kasutuselevõttu, tankitõrjevõime täiendamist, laudtulevõime tugevdamist, teadlikkuse suurendamist, liitlaste jaoks taristu loomist ja Kaitseliidu suunal vabatahtlikele suuremate võimaluste pakkumist maakaitses osalemiseks, tutvustas Uudeberg, lisades, et hangete osas arvestati Ukraina värsket kogumust.

Uudebergi sõnul näitavad käimasoleva sõja kogemused, et Eesti on olnud oma riigikaitse plaanidega õigel teel. Täiendavad eesmärgid on suunatud olemasolevate üksuste ja juba loomisel olevate üksuste tugevdamisele. «Näiteks rohkem tankrõrjet ja rohkem kaudtuld,» rääkis Uudeperg.

Lisanduvad võimed on lühimaaõhutõrje uute relvasüsteemide kasutuselevõtt, mis lähevad olemasolevate üksuste kasutusse. «Kaitseliidu osas on kavas kasvatada struktuuri 20 000-ni, see on maakaitse osa. Kui veel mullu olid esmased plaanid jõuda 9500-ni, siis on näha, et see hüpe on kordades,» ütles Uudeberg.

Tema sõnul kasvabki praegu Kaitseliiduga liituda soovjate arv jõudsalt, nii on 24. veebruarist, kui algas Ukraina sõda, laekunud Kaitseliidule 1069 liitumisavaldust. Naiskodukaitsel sai aga neljapäeval täis 3000 liiget.