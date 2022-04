Eestisse on sõjapõgenikega jõudnud ligi 500 koera ja kassi

Ameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul on neid teavitatud 500 sõjapõgenikega kaasas olevatest lemmikloomadest, kellest ligi 65 protsenti asub Tallinnas. «Kokku on teavitatud 275 koerast ja 214 kassist. Tallinnas asub 303, Tartus 29, Pärnus 34 ning Saaremaal 27 lemmiklooma,» kirjeldas Kalda, kuhu on enamik loomi jõudnud.