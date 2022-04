NÄDALA KRIMI ⟩ Noor ema tappis oma vastsündinud poja: «Tahtsin ta lihtsalt ära peita»

Häirekeskusele laekus soojal suveõhtul kõne naiselt, kelle täisealisel tütrel olid tekkinud tugevad kõhuvalud. Kuigi tütar palus kiirabi mitte kutsuda, tundis ema, et teisiti enam ei saa. «Ma ei tea, mis temaga juhtunud on, aga kurdab kõhuvalu ja on näost valge,» kirjeldas ema Karina (nimed muudetud – toim), kes oskas tütre jutu põhjal vaid oletada, et ehk on tal menstruatsioon sel kuul lihtsalt erakordselt valus ja raske.