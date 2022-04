GALERII ⟩ Isamaa kogunes volikoguks

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on Isamaa ette valmistamas tervikkäsitlust, mis pakuks erakonna jaoks selget suunda ja tulevikunägemust Eesti elu edendamiseks. «Tänane volikogu on esimene samm 2023. aasta Riigikogu valimiste suunas,» rääkis Seeder.

Ta lisas, et volikogus arutatakse põhjalikult ka olukorda Ukrainas ja Eesti sisejulgeolekut puudutavaid küsimusi. «Isamaa on Ukrainat puudutavat küsimustes olnud selge suunanäitaja. Riigikogu tasandil Venemaa agressiooni hukka mõistmine ning lennukeelutsooni kehtestamine Ukraina õhuruumis oli just Isamaa poliitikute algatus,» ütles Isamaa esimees.