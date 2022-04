Eestil ja Türgil on sarnased julgeolekuhuvid

«Türgi on meie regioonis oluline sõjaline jõud, kellel on Eestiga sarnased julgeolekuhuvid. Me jagame 360-kraadilist arusaama ohtudest, millega me NATOna peame arvestama,» ütles Herem. «Praegusel ebastabiilsel ja ettearvamatul ajal on vaja, et liitlased hoiaksid ühte ning mõistaksid teineteise perspektiive, võimalusi ja vajadusi. Kohtumine kinnitas Türgi ja Eesti ühiseid arusaamu ning võimalusi edasiseks edukaks koostööks.»