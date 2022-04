Kaart ⟩ Kuskohast on pärit Butšas tegutsenud Vene sõjaväelased

Kiievi eeslinnas Butšas toime pandud massilises tsiviilisikute tapmises on kõige suurem kahtlus langenud Venemaa 64. motoriseeritud laskurbrigaadile. Just see väeüksus asus linnas Vene okupatsiooni ajal. Nad ei olnud aga ilmselt ainus. Butšas tegutsesid ka kadõrovlased ja Saksa meedias on viidatud ka wagnerlaste kohalolekule.

Venemaa 64. motoriseeritud laskurbrigaadi juhti kolonelleitnant Azatbek Omurbekovit on sündmuste taustal hakatud välismeedias kutsuma ka Butša lihunikuks. Ukraina meedias on samal ajal avaldatud 64. motoriseeritud laskurbrigaadi sõjaväelaste nimekiri: nimed, passiandmed, sissekirjutused.

Postimees analüüsis avaldatud passiandmeid ja pani selle põhjal kokku kaardi, mis näitab kuskohast on Butšas tegutsenud sõdurid pärit.

Erilise üllatuseta saab öelda, et kõige rohkem sõdureid – umbes kolmandik koosseisust - on pärit Kaug-Idast Habarovski kraist. Rahuajal asubki brigaadi peakorter ja paiknemine 30 kilomeetri kaugusel Habarovskist väikese Knyaze-Volkonskojee küla lähedal.

Lisaks Habarovski kraile on aga ka palju teisi sõdureid pärit samast kandist: Amuuri oblast, Saha vabariik, Primorski krai. Üldistades võibki öelda, et sõdurite puhul on suuresti tegu kaugematest Siberi nurkadest pärit meestega.

Huvitaval kombel ei saa sama aga öelda 64. motoriseeritud laskurbrigaadi ohvitserkonna kohta. Siin kehtib vastupidine pilt. Enamik ohvitsere on tulnud pigem Venemaa läänepoolsematest piirkondadest. Niisiis, ohvitserid-käsuandjad läänest, sõdurid-käsutäitjad Siberist.

Butša massimõrva uurimine alles käib. Pole teada täpne tapetute arv, aga jutt käib sadadest inimestest. Samamoodi tuleb kindlaks teha sündmuste täpne aeg ja kulgemine. Oli seal tegu ülevalt tulnud käsu täitmisega või «isetekkelise» loomastumisega, kus Kiievi vallutamisel ebaõnnestunud ja Ukraina käest lüüa saanud Vene sõjaväelased valasid oma viha välja relvastamata tsiviilisikute pealt.