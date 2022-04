Liimets: Butša massimõrva süüdlased tuleb võtta vastutusele

Ta kinnitas Eesti mõistab rängalt hukka süütute tsiviilisikute tapmise. «Kõik riigid peaksid austama rahvusvahelist humanitaarõigust ja mitte suunama rünnakuid tsiviilisikute vastu. Eestile on oluline, et agressiooni hind Venemaa jaoks oleks nii kõrge, et see sunniks sõda lõpetama ning just seepärast töötame väsimatult edasi ka Euroopa Liidu sanktsioonide tugevdamise nimel,» lausus välisminister.