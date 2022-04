intervjuu ⟩ Isegi sõjaudus on see ajaloo läbipaistvaim sõda

Esiteks, arvan, sellest, et lahingud on teistsugused. Suuri pealetunge, nagu Venemaa alguses proovis, ei ole ta viimasel nädalal üritanud, pigem on siit ja sealt üksuseid isegi ära liigutanud või kaitsesse asunud. Seega on pildimaterjali vähem.

Teiseks, ilmselt on täpsemalt paika pandud, mida tohib näidata ja mida mitte, et kaitsta operatsioonide julgeolekut. On juhtunud, et üksikud sõdurid on videotes paljastanud oma positsiooni, soovist hoida üleval rahva kaitsetahet ja näidata, et meeleolu armees on võitluslik. Aga tagajärg on see, et niiviisi on tõmmatud endale tuli peale.