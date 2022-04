Isamaa: miljard eurot lisaks haridusse, sündimusse ja riigikaitsesse

Ühtlasi väljendas Seeder kriitikat valitsuse poliitikale, leides, et kriiside ületamiseks tuleb teha julgemaid otsuseid. «Viimastel aastatel on ühiskond liikunud koroonakriisist energiahinna kriisi ja sealt edasi julgeolekukriisi. Taustal tiksub rahvastikukriis ja eesti keele mõjujõu järkjärguline vähenemine. Nende sündmuste ja tendentside mõju on pikaajaline ning riik peaks tegutsema märksa otsustavamalt. Isamaa toetab kaalutletud laenamise ja riigi võlakoormuse tõstmise abil investeeringute tegemist kriiside ületamiseks, kasvatades seeläbi eestluse elujõudu, Eesti majandust ja inimeste jõukust,» nentis Seeder.

Eestikeelse hariduse, teaduse ja kultuuri arendamiseks tuleks Isamaa hinnangul tõsta haridustöötajate töötasu selliselt, et õpetaja töötasu algtase on võrdne Eesti keskmise palgaga ja õpetaja keskmine töötasuga 1,25-kordse Eesti keskmise palgaga. Eesmärgiks on kõrgkoolide õppejõudude palga tõstmine selliselt, et algtase võrdub professoril neljakordse, kaasprofessoril kolmekordse ja doktorikraadiga lektoril kahekordse Eesti keskmise palgaga. Samuti soovib Isamaa õpetajakoolituse täiendavat finantseerimist. Meetmed rakendatakse alates 1. jaanuarist 2024 ja selle maksumus on 285 miljonit eurot aastas.