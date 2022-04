Eestlased tormavad kaitseorganisatsioonidesse, relvalube taotletakse 3 korda rohkem

Selleks, et oma kodu kaitsta, ei pea olema sõjaväelane – just selle teadmise valguses käib meil praegu ulatuslik kaitseorganisatsioonidesse astumine ja relvalubade taotlemine. Alates 24. veebruarist on avalduse Kaitseliiduga ühinemiseks esitanud sajad inimesed.