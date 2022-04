Linnavalitsus võtab Tarmo Kruusimäe ammuse plaani lõpuks kaalumisele

«On igati positiivne, et noored tallinlased on aktiivsed kaasa mõtlema, kuidas kodulinna transpordisüsteemi paremini toimima panna. Leian, et noortevolikogu argumendid on igati põhjendatud ja nende ettepanek väärib kindlasti kaalumist. Töötame läbi võimalikud lahendused ja usun, et juba käesoleval aastal katsetame seda ideed mõnel suunal pilootprojektina,» sõnas Novikov.

Ööbussiliinide käivitamise eest on Tallinna linnavolikogus pikalt võidelnud staažikas linnavolinik Tarmo Kruusimäe Isamaa). Paraku on võimulolev Keskerakond tema ettepanekud alati maha hääletanud. Nii näiteks teatasid keskerakondlased 2012. aastal volikogus, et pole vaja kesklinna kõrtsides vedelevatele joodikutele mugavusteenust osutada. Kruusimäe heitis tookord linnale ette, et kuigi ööbusside jaoks raha ei leita, on kogu ühistransport tasuta. Ta pakkus välja, et ööbussidega sõitmine ei pea ju tasuta olema, aga see võimulolijaid ei veennud.