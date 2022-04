Kas see on piisav, mida me oleme oma õigusruumis Ukraina sõjapõgenike aitamiseks teinud, kas nad võivad loota, et meie seadused kaitsevad ka neid?

Ikka võivad ja mul on hea meel, et sõjapõgenike abistamiseks olid meil reeglid juba enne sõja algust olemas. Kui me räägime ukrainlastest, siis neil oli siin ju viisavabadus, nii et selle võrra saadi lihtsamalt piiri ületada, ja kuna Euroopa Liit lubab neile ajutist kaitset, siis on minu arvates ka muud õigused hästi tagatud.