Eesti saadab välja 14 Venemaa konsulaartöötajat

Eesti kutsus eile välja Vene suursaadiku Eestis Vladimir Lipajevi, et anda üle diplomaatiline noot selle kohta, et Eesti sulgeb Venemaa peakonsulaadi Narvas ja konsulaar­osakonna kantselei Tartus. Samuti otsustas Eesti saata riigist välja ja kuulutada persona non grata’ks 14 nende töötajat, kellest seitse on diplomaatilise staatusega.