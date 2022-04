Reformierakond jätkab reitingutabeli kindla liidrina

Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstat Eesti AS-i koostöös toimunud küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28,6 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 22 protsenti, ja Eesti 200 17,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud ning peatus ka Reformierakonna seitse nädalat kestnud tõus. Liidrikohal oleva Reformierakonna edu teisel kohal oleva EKRE ees on hetkel 6,6 protsendipunkti. Kolmandal kohal on Eesti 200, kes jääb EKRE-st 4,5 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond 17,1 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,1 protsendiga ning Isamaa viie protsendiga. Isamaa toetus on viimase kuue nädalaga langenud 2,4 protsendipunkti võrra ning on madalaimal tasemel alates eelmise aasta maist.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 45,7 protsenti ja opositsioonierakondi 34,1 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Mrtin Mölder märkis, et uus nädal suuremaid muutusi erakondade toetusmaastikul kaasa ei toonud, mis on paljuski oluline muutus iseeneses.

«Pärast Venemaa-Ukraina sõja algust kiiresti kasvanud Reformierakonna toetus sel nädalal enam ei suurenenud. Iganädalased tulemused näitavad viimasel kolmel nädalal erakonna toetuse suhtelist stabiilsust. Võib oletada, et kriisiolukorrast saadud toetuskrediit, mis ei olnud ilmselt valdavalt seotud sisulise poliitilise tegevusega, vaid peegeldas valijate üldisemaid emotsioone, on ennast ammendanud,» märkis Mölder.

Ta lisas, et kui Reformierakonna toetushüpe peaks jääma praeguse seitsme protsendipunkti piiresse, siis on see täpselt sama suur, nagu oli Keskerakonna kui peaministrierakonna kiire toetuslisa, mis saadi Jüri Ratase teise valitsuse ajal koroonaepideemia alguses. Keskerakonna puhul järgnes sellele toetuskrediidile aga toetuse pikemaajalisem langus.

EKRE ja Keskerakonna toetuses Mölderi sõnul suuremaid muutusi viimase nädalaga ei toimunud ning samuti ei ole viimaste nädalate perspektiivis võimalik märgata nende toetuses erilisi tõusu- või langustrende.