OTSEPILT ⟩ Kuidas toimib meie elanikkonnakaitse? Ülevaate teevad päästeamet ja siseministeerium

Siseminister Kristian Jaani (KE) nentis varem, et laiapindne riigikaitse on Ukraina sõja kontekstis saanud uue mõõtme. «Peame pöörama suuremat tähelepanu siseministeeriumi valitsemisala asutuste ülesannete täitmiseks kriisiolukordades. See tähendab, et kaitsevaldkonna kõrval on tähtis ka politsei- ja piirivalveameti, kaitsepolitsei ja päästeameti sõjaline valmisolek ning kogu ühiskonna valmisolek sellise ohuga hakkamasaamiseks,» lausus ta.