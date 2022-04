Tallinn avab sõjapõgenike lastele Kristiines eraldi kooli

«Lasteaiakohta soovivad 690 sõjapõgenikku ja 395 lasteaiakohta on neile ka pakutud. 142 on selle koha vastu võtnud ning 220 ei ole veel vastanud. On ka loobujaid, kes on näiteks asunud kuskile mujale elama. Tänasel istungil andis linnavalitsus haridusameti juhile volitused allkirjastada leping Tallinna Ülikooliga. Me loome neile kuuluvas õppehoones Räägu tänaval Tallinna Lilleküla gümnaasiumi filiaali, mis on tegelikult Ukraina sõjapõgenike lastele loodud kool,» rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev linnavalitsuse pressikonverentsil.