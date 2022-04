Politsei otsib Tallinnas kadunud 80-aastast Leonidi

Politsei on kontrollinud raviasutusi, suhelnud mehe lähedastega ja vaadanud läbi turvakaamera salvestisi, kuid pole Leonidi asukohta seni tuvastanud ning mees ei ole ka koju naasnud. Kuna mehe terviseseisund ei ole hea ning tema riided ei vasta lumisele ilmastikule, võivad tema elu ja tervis olla ohus.

Leonid on kõhnema kehaehitusega ja keskmist kasvu, hallide juuste ning kiila pealaega. Tal on pruunid silmad. Lahkudes oli tal seljas must kapuutsiga jope ja punane kampsun, jalas hallid püksid ja oranži värvi õhukesed jalanõud. Leonidil oli kaasas valge Maxima kilekott hügieenitarvete ja riietega.