INTERVJUU ⟩ Hirmutunne ajab taga ka sõjapõgenikke

Kuigi sõda Ukrainas külvab selle elanike seas hirmu ja tekitab hingetraumasid, kinnitab kaasmaalastele Tartust vabatahtlikuna psühholoogilist abi osutav Natalja Tšepornjuk, et ukrainlased ei kavatse võtta ohvrihoiakut, vaid on täis otsustavust näidata vägivallatsevale Venemaale, et nad on tugevad ja annavad väärilise vastulöögi.

Foto: Kristjan Teedema