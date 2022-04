Raidma: valitsus on teinud kaitsevõimes kiireid otsuseid

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Mati Raidma ütles kolmapäeval parlamendis toimunud arutelul, et debatt, milline protsent SKT-st läheb riigikaitsele on vajalik, kuid valitsuse kiired otsused reaalsete võimelünkade täitmiseks on heitlikus julgeolekukeskkonnas õigem ja palju operatiivsem viis tegutsemiseks.