Petturid jahivad ohvreid loosimängude kommentaariumis

Tuntud supermarket loosib sotsiaalmeedias välja esimesele 250 inimesele viissada eurot. Tundub liiga hea, et tõsi olla? Ongi. Petuskeemid on pidevas arengus ning erinevad loosimängud on vaid üks viisidest, kuidas inimestel nahk üle kõrvade tõmmata.