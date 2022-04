Ühendriikides õpetati ukrainlastele droonide Switchblade kasutamist

Pentagoni relvaabi hulgas sai Ukraina ka taktikalisi droone Switchblade, mida nimetatakse ka Kamikadze-droonideks. Droone saab operaator suunata sihtmärki leidma ja kui see on tehtud, siis sööstab droon selle pihta ning plahvatab kokkupuutel.

Kirby ütles, et sada drooni, mis on sisuliselt kaugjuhitavad lendavad pommid, on saadetud Ukrainasse, et tugevdada sõjaväe võitlusvõimet Venemaa vägede vastu.