Kaitseväe luurekeskus: Venemaa ei ole loobunud oma eesmärkidest

Vene Föderatsiooni üksused kannatavad madala moraali all ning sõjakad artiklid on mõeldud eelkõige vastase dehumaniseerimiseks. Samal ajal püütakse rindeüksustes tugevdada tsensuurimeetmeid, lõikamaks sõdureid ära Ukraina inforuumist, lisab luurekeskus.

«Levivad infokillud sõdimisest keelduvatest Vene Föderatsiooni sõjaväelastest. Muu hulgas on väidetud, et Valgevenest Venemaale suundunud Vene helikopterite grupist suundus üks kopter Ukraina poole. Siiski tuleb silmas pidada, et hetkel on käsutäitmisest keeldujate ja desertööride arv liiga väike, et sõja käigule otsustavat mõju avaldada,» selgitas luurekeskus.