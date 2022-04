Politsei väljastab dokumente ajutiselt ka õhtuti ja nädalavahetusel

«Soovitame inimestel, kes on saanud PPA-lt teavituse valminud dokumendile järele tulemiseks, broneerida selleks aeg aadressil broneering.politsei.ee . Esialgu lisasime broneeringuaegu eesootavaks nädalavahetuseks ja uue nädala tööpäeva õhtuteks. Loodame, et lisatud ajad aitavad lühendada päevasel ajal PPA teenindustes järjekordi,» sõnas PPA identiteedi ja staatuse büroo valdkonna koordineerija Marit Abram.

Ta lisas, et õhtused ja nädalavahetuse broneerimisajad on mõeldud üksnes valminud dokumendile järeletulemiseks. Kui kliendil on juba broneering, kuid ta soovib broneerida uut aega, tuleb eelnev aeg tühistada. Dokumenditaotlusi ja muid toiminguid nädalavahetuseti ja õhtustel aegadel teenindustes teha ei saa. Samuti ei võeta vastu broneeringuta kliente.