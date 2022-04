Eesti 200 nõuab Tallinnas kõikidele sisserändajate lastele eestikeelset haridust

Otsus puudutab eranditult kõiki lapsi sõltumata nende emakeelest või kodusest keelest. Eelnõu üle andnud Eesti 200 liikme Toomas Uibo sõnul vajab pagulaste haridustee jätkamine otsuse tasemel reguleerimist, sest nagu praktika näitab kipub linnavalitsus kasutama sõjapõgenikke kilbina, et hiilida eemale ühtse Eesti kooli motiivist. Uibo sõnul on püütud ka statistikat hägustada, nimetades keelekümblusklassiga venekeelset kooli eestikeelseks aga see ei ole tõsi ning ei teeni ei meie haridussüsteemi huve ega aita põgenikke.