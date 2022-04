Huvilised on oodatud tasuta loodusretkedele tulevase Klindipargi radadel

Neljapäeval, 21. aprillil algusega kell 18 ja laupäeval, 30. aprillil algusega kell 14 on kõik oodatud retkedele tulevase Klindipargi loodusega tutvumiseks. Registreerimine on juba alanud.

«Linnal on plaanis luua Klindipargist atraktiivne vaba aja veetmise koht nii linlastele kui ka linna külalistele. Kuid suurimaks väärtuseks on piirkonna looduslik keskkond, mida ka pargi rajamisel on plaanis võimalikult palju säästa,» ütles abilinnapea Vladimir Svet.

Loodushuvilisel on klindialal nii mõndagi avastada. Näiteks osaliselt kaitse all olev Maarjamäe paekallas, kus kasvab mitmeid haruldasi taimeliike või klindialune mets, mida selle lopsakuse tõttu võib kirjeldada kui põhjamaist džunglit. Samuti on võimalik näha, kuidas loodus on inimtekkelised moodustised üle võtnud ja seal endale head elupaigad leidnud.