Sõjapõgenike suhtes vaenulikke TikToki videoid teinud narvalane sai 500 eurot trahvi

Sel nädalal teatas politseile tähelepanelik inimene, et Narvas elav meesterahvas õhutab vaenu ja kutsub üles vägivallale siin viibivate Ukraina kodanike suhtes sotsiaalmeediavõrgustikus TikTok. Politseinikud võtsid mehega ühendust ja uurisid tema teo motiive ning seletasid sellega kaasnevaid ohte. Mehe suhtes alustati väärteomenetlust vaenu õhutamise paragrahvi alusel ja talle määrati rahatrahv summas 500 eurot.

Narva politseijaoskonna juhi Indrek Püvi toonitas, et politsei reageerib vaenu õhutamisele, vägivaldsetele üleskutsetele ja agressiooni toetava sümboolika kasutamisele resoluutselt. «Vaenu õhutamine ei ole Eestis lubatud,» tuletas ta meelde. «Inimesed, kes teevad vägivaldseid üleskutseid, ähvardavad või kannavad sõda propageerivat sümboolikat, peavad mõistma, et selline tegevus võib mõjuda provotseerivalt ja kujutada ohtu avalikule korrale,» sõnas Püvi ning rõhutas, et politsei pöörab vaenu õhutamisele ja sõda propageeriva sümboolika kasutamisele jätkuvalt suurt tähelepanu.