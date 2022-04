Kohus ei pidanud sanktsioonide rikkumises kahtlustatava naise vahistamist põhjendatuks

Prokuratuur selgitas, et Mati-Dmitri vabastati pärast esmaste menetlustoimingute tegemist, kuid Jelena puhul taotles prokuratuur Harju Maakohtult naise vahistamist.

«Prokuröri hinnangul on Jelena senine tegevus näidanud, et ta võib talle kahtlustuses etteheidetud sanktsioonide rikkumist jätkata. Samuti peab prokuratuur vägagi tõenäoliseks seda, et kahtlustatav lahkub riigist ning muudab sellega võimatuks tema suhtes menetluse jätkamise Eestis,» põhjendas riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas.