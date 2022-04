Meie ukrainlased ⟩ Kuidas poisist saab mees

Sõda äratas Alihani Odessa merekooli ühiselamus. Plahvatuste heli. Äkki õppused? Toakaaslane, päris pisikesena 2014. aastal Mariupolis venelaste rünnaku all olnud poiss ütleb: see on päris sõda. Tema oskab päris- ja mängusõja plahvatuste vahel vahet teha.

Paari minuti pärast rivistavad kooli ohvitseridest juhendajad õpilased üles. Poistele, kelle kodud on lähemal, kutsutakse vanemad järele. Need, kelle koju saatmine keerulisem, kogutakse kokku ja viiakse sisemaale Vinnõtsjasse pommivarjendisse. Punkrisse, ütleb Alihan. 424 km sõitu.

Pommivarjendi öö. Foto: Erakogu

Ema Svitlana on kodus Mõkolajivis, Tallinnast suuremas linnas. Koolist on juba teada antud, kuhu poeg viidi. Ema võtab takso, sõidab sellega kõigepealt Odessasse. Võtab merekoolist poja dokumendid. Hommikul taksoga Vinnõtsjasse. Telefonikõned pojaga, kes ei suuda otsustada, kas jääda või lahkuda koos emaga.

Taksosõit maksis terve varanduse

Päevad varjendis ei ole lihtsalt ootamise päevad. Poistega kaasas olevad õpetajad panevad õppetöö jälle käima. Õpetajad valmistavad varjendi ülemistel korrustel, kus internetiühendus olemas, ette õppematerjale ja ülesandeid. Poisid töötavad nende ülesannetega varjendi kõige sügavamal, kaitstumal tasandil.

16-aastane Alihan, Odessa merekooli esimese kursuse õpilane, mõtles pommivarjendis elades neli ööpäeva, kas jääda Ukrainasse Molotovi kokteile tegema või põgeneda koos emaga sõja jalust.

Alihan otsustab koos emaga lahkuda, et teda südamevalust säästa. Et ema kaitsta, kui ta kaitset vajab. Jätab hüvasti sõprade, koolikaaslastega. Ema ja poeg sõidavad sama taksoga edasi. Taksojuhid on omavahel pidevalt ühenduses, et jagada infot, kuhu saab veel sõita, kuhu enam mitte. Vinnõtsjast Ternopili, miljonilinna. Ternopilist Lvivi. Õigupoolest ümber Lvivi. Rava-Ruska piiripunkt. Taksodele on antud õigus üldjärjekorrast mööda liikuda. Juba Ukraina poole peal võetakse põgenikke Poolast saadetud bussi peale. Juba siin saavad nad sooja, süüa, julgustavat sõna kuulda. Piiriületus. Inimesi oodatakse. Takso võib lahkuda. See oli Svitlana elu kõige pikem ja terve varanduse maksma läinud taksosõit.

Svitlana tutvus kolme aasta eest suhtluskeskkonna Odnoklassniki kaudu Kehras elava Tatjanaga. Tatjana juured on üht serva pidi Ukrainas. Naiste vahel kujunes netisõprus. Nüüd, sõja ajal, saab netisõprusest päris sõprus, mida mõõdetakse tegudega. Tatjana saadab oma poja autoga piirile Svitlanale ja Alihanile vastu. Tund aega pärast piiriületust istuvad nad juba Eesti poole sõitvas autos. Esimesed kaks nädalat elavad ema ja poeg Kehras Tatjana kodus. Siis saavad nad kolida linnale kuuluvasse korterisse.

Alihan pidulikus vormis. Suur sõda ei ole veel alanud. Foto: Erakogu

Alihan jätkab Zoomi teel oma sõja-merekooli õpinguid. Käib juba korvpallitrennis, on leidnud Kehras esimese sõbra. Svitlana läks märtsi lõpuks tööle. Toidupoodi.

Needus on pika vinnaga relv

Svitlana kõige vanem õde elab Itaalias. Õepoeg ja õetütar on Mõkolajivis ja töötavad politseis. Ka vanema õe minia, kahe väikese poisi ema, töötas politseis. Itaalias elav õde tuli miniale ja poistele piirile vastu, viis nad enda juurde Itaaliasse.

Mõkolajivi lähedal asuva Voznessenski kaitsel pidas Ukraina armee mastaapseid lahinguid, tõrjus kaks suurt rünnakut. Voznessensk, enne suurt sõda 40 000 elanikuga linn, on suure strateegilise tähtsusega – ta asub suure, Musta merre suubuva Lõuna-Bugi jõe ääres. Vene väed suutsid Voznessenski 9. märtsil alanud pealetungi käigus paariks päevaks okupeerida. Ukraina väed lõid nad minema. Venelaste kaotused olid väga suured. Ma ei ole sõjaanalüütik, miks ma sellest kirjutan? Voznessenskisse sisenenud Vene väed olevat elanike kortereid läbi kammides tapnud kohapeal perekonnad, mille liikmete seas oli riigistruktuuride töötajaid. Ka lapsed. Aeg annab arutust, kas ühel päeval võib kaudse kõneviisi kindlaks ümber kirjutada.

Ma olen Ukrainas pommide all elavate naiste postitustes üha enam näinud needmist. Kelle ja mille needmist, see ei vaja selgitamist. Needus on tõsine asi. Pika vinnaga relv. Üks väheseid relvi, mida tükkideks rebitud laste surnukehasid näinud naised kasutada saavad.

Palun enne Svitlana ja Alihani juurest lahkumist luba neid pildistada. Saan loa. Alihan läheb ema juurde ja kallistab teda. Selles 16-aastases noormehes on juba suur annus meest. Ta otsustas emaga kaasa tulles teda suurest südamevalust säästa. Ta julgeb võõra inimese ees oma ema kallistada.