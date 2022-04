Eesti lühiuudised

Ukraina president esineb videokõnega riigikogule

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi esineb kolmapäeval video teel riigikogule. Zelenskõile tegi ettepaneku esineda Eesti parlamendile riigikogu esimees Jüri Ratas (Keskerakond) eelmisel nädalal. «Mul on väga hea meel, et Zelenskõi andis /.../ vastuse, et on võtnud ettepaneku vastu /.../,» teatas Ratas. «See on meile kõigile väga suur au ja oluline kohtumine. Eesti rahvas on näidanud, et meie tahe Ukrainat aidata on suur. Ukraina võitleb praegu Euroopa kui terviku ja ka meie väärtuste kaitsmise eest,» sedastas riigikogu esimees. PM